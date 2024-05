Rouen : gaz lacrymogène dans la cour de l’école, 67 enfants examinés par les secours

Une soixantaine d’élèves, qui étaient dans la cour de l’établissement, ont été impactés plus ou moins par le gaz lacrymogène. Deux d’entre eux, âgés de 11 et 10 ans, ont été transportés en urgence relative au CHU de Rouen pour être admis dans le service pédiatrique.



Les autres ont pu regagner leurs classes après examen par les équipes médicales du service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Trente-six sapeurs-pompiers sont intervenus avec dix-neuf véhicules de secours à victime, dont des équipes spécialisées en risques chimiques et des équipes du SMuR de Rouen.