Rouen : fumée suspecte dans le parking de l'Hôtel de Ville après une coupure d'électricité

Plusieurs communes de l’agglomération de Rouen, en particulier Canteleu, Notre-Dame de Bondeville, Déville-les-Rouen et Rouen, ont été partiellement privées d’électricité ce dimanche matin, indique le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).



Cette coupure, qui a impacté 1100 clients d'Enedis, a immédiatement entraîné le déclenchement du groupe électrogène du parking souterrain de l’Hotel de Ville, place de Gaulle à Rouen, et a provoqué, par la même occasion, un dégagement important de fumée.



Dans un premier temps, ignorant l’origine de cette fumée, les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir pour procéder à une levée de doute. Après vérifications, en effet, rien d'anormal n'a été constaté.



Quant à la coupure de courant, elle proviendrait de la défaillance d'un câble électrique sur le secteur de Déville-lès-Rouen.



L'intervention a mobilisé vingt-neuf sapeurs-pompiers et onze engins.