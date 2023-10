Rouen : deux roulottiers arrêtés en flagrant délit à quelques heures d'intervalle grâce à des témoins

Le second roulottier a été interpellé au cours de la nuit de mercredi à ce jeudi, vers 1 heure du matin. Lui aussi a été aperçu par un riverain alors qu'il venait de briser le déflecteur d'une Peugeot 208 stationnée rue Blanche à Rouen et de fouiller à l'intérieur du véhicule.



Le témoin a pu fournir à la brigade anticriminalité (BAC) une description précise de l'individu qui a été retrouvé et interpellé rue Saint-Hilaire. Ce dernier, âgé de 34 ans et sans domicile fixe, faisait l'objet d'une fiche de recherche pour une OQTF (obligation de quitter le territoire français).



Alcoolisé au moment de son interpellation il a été placé brièvement en garde à vue : le médecin qui l'a examiné a délivré en effet un certificat d'hospitalisation jugeant son état de santé incompatible avec une mesure de garde à vue.