Rouen : départ de feu au 2ème étage d'un immeuble de la rue aux Ours, pas de victime

Une vingtaine de sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce mardi soir peu avant 21 heures, pour un départ de feu dans un immeuble de quatre étage, rue aux Ours à Rouen. Le sinistre, qui serait d'origine accidentelle, s'est déclaré dans un appartement au 2ème étage.



Une importante fumée se dégageait de l'appartement et des parties communes à l'arrivée des secours qui ont éteint l'incendie au moyen d'une lance.



Lors de l'intervention, les sapeurs-pompiers, munis d'une cagoule de survie, ont mis en sécurité deux personnes. Cinq autres occupants de l'immeuble étaient sortis avant leur arrivée.



Selon les premières constatations, le feu serait parti au niveau de la machine à laver dans l'appartement sinistré.



Aucune victime n'est à déplorer, précise le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).