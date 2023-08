Rouen : chute d’éléments de plafond, les locataires relogés par la mairie

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir ce mercredi vers 18 heures rue des Boucheries Saint-Ouen, près de l’hôtel de ville à Rouen (Seine-Maritime) suite à la chute d'éléments de plafond dans un studio au 2ème étage d’un immeuble.



Une reconnaissance des lieux a eu lieu en présence de l’architecte de la ville. Aucun risque d’effondrement n’a été constaté, néanmoins les occupants de l’appartement concerné seront relogés par les services de la mairie.



Quatorze sapeurs-pompiers dont une équipe de reconnaissance de l’unité de sauvetage d’appui et de recherche ont été mobilisés avec six engins par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).