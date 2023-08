Rouen : arrêtés par la police après avoir fracturé et fouillé un pavillon

Un équipage de la brigade spécialisée de terrain (BST) est intervenue, samedi en milieu d’après-midi, à Rouen (Seine-Maritime).



Informés d’un cambriolage en cours dans un pavillon, les policiers se sont rendus sur place, rue du Manoir, et ont constaté des traces d’effraction et que l’habitation avait été fouillée.



Au même moment, ils ont repéré deux individus qui prenaient la fuite par le jardin a l’attire du pavillon. Ces derniers, un garçon et une fille, ont été immédiatement interpellés. Un barillet de serrure cassé, un tournevis et une clé à molette ont été découverts dans leur sac à dos..