Rouen : accident mortel impliquant une moto et une voiture sur la Sud 3

Un accident mortel impliquant, ce mardi matin, une moto et un véhicule de type Master est signalé par Bison Futé, dans la Métropole de Rouen. Il s’est produit sur la Sud 3 (N338) a Grand-Quevilly dans le sens Rouen vers Paris.



A l'arrivée des secours, un homme de 63 ans, pilote de la moto était en arrêt cardio respiratoire. Les sapeurs-pompiers ont tenté de le réanimer, en vain : la victime a été déclarée décédée sur place par le médecin du SMUR.



Pour l'heure, on ignore les circonstances de l'accident.



La Sud 3 a été fermée à la circulation au niveau de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Bois-Cany, le temps des opérations de secours.



Un bouchon de plus de 4 km s’est formé en amont de l’accident.



Plus d’infos à venir