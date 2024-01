Rouen : à scooter, il commet des infractions et refuse d’obtempérer à un contrôle de police

Un homme de 29 ans a été interpellé, jeudi 4 janvier à la mi journée, après un refus d’obtempérer sur les hauts de Rouen (Seine-Maritime).



Un équipage de police en patrouille rue Galilée a remarqué un homme à scooter qui circulait en sens interdit. La patrouille a tenté d’intercepter le deux roues pour le contrôler, mais à sa vue le pilote a refusé de s’arrêter et a pris la fuite en commettant plusieurs infractions au code de la route.



Finalement, le fuyard a été rattrapé et interpellé. Outre le refus d’obtempérer et les infractions relevées, il s’est vu verbaliser pour défaut d’assurance.



Placé en garde à vue, le mis en cause, âgé de 29 ans, est convoqué en vue d’une ordonnance pénale pour le 31 mai prochain.