Rouen. Vol de téléphone portable sur fond de dispute entre deux adolescentes de 14 et 16 ans

Lundi 27 février, vers 20 heures, les forces de l'ordre ont été appelées à intervenir à la demande d'une mère de famille dont la fille de 14 ans venait d'être agressée et de se faire voler son téléphone portable. Les faits se sont déroulés rue de la Carue, dans le secteur du Mont-Riboudet à Rouen.



Deux adolescentes, âgées de 14 et 16 ans, se sont disputées verbalement pour un motif inconnu. Lors de cet échange un peu vif, la plus jeune a été frappée au visage puis est tombée au sol. Un des deux copains de la plus âgée a récupéré le téléphone portable de la victime puis tous les trois ont pris la fuite.