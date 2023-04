Rouen. Un voleur de trottinette interpellé, ses deux complices sont en fuite

Moins chanceux, le troisième homme âgé de 19 ans et sans domicile fixe, a été interpellé par un équipage de police secours dépêché sur place d'avoir eu le temps de prendre la fuite. Il a été placé en garde à vue pour tentative de vol en réunion. La trottinette a été récupérée et restituée à son légitime propriétaire.



Les deux autrs voleurs, partis avec la première trottinette, n'ont pas été retrouvés.



Les deux victimes, âgées de 25 et 20 ans, ont déposé plainte.