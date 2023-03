Rouen. Un voleur à la roulotte trahi par la paire de baskets dérobée dans une voiture

De fait, le déflecteur droit du véhicule a été brisé, comme peuvent le constater les policiers.



Lancés à la recherche du voleur, la victime et des amis repèrent rapidement un homme en possession des fameuses baskets et l'immobilisent sur place jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Le mis en cause, un Rouennais âgé de 40 ans, est trouvé en possession par ailleurs d'un marteau brise-vitre. Il est placé en garde à vue pour vol à la roulotte.