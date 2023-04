Rouen. Un voleur à la roulotte surpris par la police après avoir fouillé une voiture

Un équipage de la brigade anti-criminalité (Bac) a été dépêché muni du signalement vestimentaire d'un des suspects. Sur place, les policiers ont remarqué un homme qui sortait d'une Peugeot 308 côté passager et dont la description correspondait à celui recherché. Il s'est avéré que l'individu était fortement alcoolisé et tenait à peine debout, relate une source policière.



Interrogé, il a indiqué ne pas être le propriétaire du véhicule tout en reconnaissant avoir fouillé la boite à gants. Selon lui, la voiture n'était pas verrouillée.



Le suspect, âgé de 35 ans et originaire de Canteleu, a été interpellé et emmené à l'hôtel de police pour y être auditionné.