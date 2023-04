Rouen. Un suspect interpellé en flagrant délit après un feu de voiture

En patrouille dimanche matin vers 7 heures rue Stanilas-Girardin à Rouen (Seine-Maritime), l'attention d'un équipage de police secours a été attirée par une Peugeot 307 qui commençait à brûler sur la voie publique. Un témoin a été en mesure de fournir le signalement d'un homme qui aurait mis le feu au véhicule. Selon lui, il se serait ensuite caché entre deux voitures.



Alors que les sapeurs-pompiers sont sur ce place pour éteindre l'incendie, les policiers ont repéré à proximité un individu dont la description correspond en tout point à c elui mis en cause. Le suspect, âgé de 26 ans et domicilié à Sotteville-lès-Rouen, a été interpellé pour destuction d'un bien privé par incendie. Il était toujours en garde à vue ce lundi matin.