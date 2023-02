Rouen. Un homme tabassé par un autre dans la rue et en pleine nuit

Mais grâce au signalement fourni par le centre de supervision urbaine, via les caméras de vidéosurveillance, l'auteur des violences a été repéré dans une rue voisine, la rue des Bons-Enfants. Le suspect, fortement alcoolisé, a été interpellé et placé en garde à vue. Agé de 28 ans, il est de nationalité Algérienne et en situation irrégulière sur le sol français. L'autre individu n'a pas été retrouvé.



La victime dont on ignore la gravité des blessures a été prise en chargé par les sapeurs-pompiers et transportée à l'hôpital.



Les trois hommes se connaissaient-ils ? Avaient-ils eu un différend auparavant ? Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine des faits.