Rouen. Un homme sans domicile fixe retrouvé mort près de la station Téor "Théâtre des Arts"

Les sapeurs-pompiers, dépêchés sur place, ont constaté que la victime était en arrêt cardiorespiratoire. Ils ont alors tenté de la réanimer. En vain. Le SDF a été déclaré décédé par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Rouen.



Selon nos informations, l'homme était âgé de 49 ans. Une enquête a été ouverte afin de l'identifier formellement et de déterminer les causes du décès.