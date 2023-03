Rouen. Un habitant de Canteleu menace de s'immoler dans les locaux de Habitat76

Alors qu'il se trouvait dans un des bureaux, l'homme, âgé de 40 ans et domicilié à Canteleu, a sorti une bouteille remplie de gasoil et s'est aspergé la tête et le corps, puis exhibant un briquet il a menacé d'enflammer le carburant. L'employé présent a eu la présence d'esprit de lui arracher le briquet des mains et de lui demander de sortir.



Le quadragénaire a été neutralisé par les policiers rapidement sur place (l'hôtel de police est tout proche) avant d'être pris en charge par les sapeurs-pompiers pour être conduit aux urgences du CHU Charles-Nicolle.