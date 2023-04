Rouen. Sous surveillance de la Bac, trois roulottiers arrêtés en flagrant délit

Trois roulottiers ont passé la nuit à l'hôtel de police de Rouen (Seine-Maritime). Ils ont été arrêtés ce lundi 17 avril, peu avant minuit, par la brigade anti-criminalité (BAC) apreès avoir été repérés à s'intéresser aux véhicules en stationnement rue Jeanne-d'Arc et quai de la Bourse, à Rouen.



Placés sous surveillance, les trois hommes ont alors été surpris en train de briser la vitre d'une voiture pour fouiller à l'intérieur. Deux véhicules ont ainsi été dégradés, une Ford Focus et une Fiat 500. Les auteurs, âgés de 23, 25 et 27 ans, ont été interpellés en flagrant délit pour vol à la roulotte et dégradations.