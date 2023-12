Rouen Seine Normande n’a pas été désignée Capitale Européenne de la Culture 2028

En finale aux côtés de Bourges, Clermont-Ferrand et Montpellier, la candidature de Rouen Seine Normande 2028 n’a pas été retenue. Les résultats définitifs viennent d’être annoncés par un jury européen indépendant : Bourges vient d’être élue Capitale Européenne de la Culture 2028.



« C’est une très grande déception pour la Normandie. La victoire de Rouen aurait été une excellente nouvelle pour toute la région, et un facteur de transformation, de dynamisme, et d’attractivité absolument extraordinaire », a réagi le président de la région Normandie, après annonce des résultats ce mercredi soir depuis le ministère de la Culture.



L’occasion pour Hervé Morin d’adresser ses félicitations à Bourges pour sa victoire, « qui annonce un évènement très porteur, et qui contribuera à mettre en lumière les acteurs culturels de ce territoire ».