Rouen. Refus d'obtempérer et course-poursuite : l'automobiliste était ivre et sans permis

Un automobiliste originaire de Oissel, en Seine-Maritime, a terminé la nuit dans une cellule de dégrisement à l'hôtel de police de Rouen. Cet homme de 36 ans a été interpellé après un refus d'obtempérer et une course-poursuite avec les forces de l'ordre, cette nuit de jeudi à vendredi dans l'agglomération rouennaise.



Vers 2 heures du matin, la police municipale remarque une Citroën C3 rue de la République, à Rouen, et décide de procéder à un contrôle. Le conducteur refuse de s'arrêter et prend la fuite. Il est repéré route de Darnétal par un équipage de la brigade anticriminalité qui se lance à sa poursuite.