Rouen. Pour rembourser des dettes, ils se livrent au trafic de stupéfiants et se retrouvent en prison

Les deux hommes, connus des services de police pour trafic de stupéfiants, ont été présentés le 31 janvier à un magistrat du parquet qui leur a notifié une comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Rouen. Le plus âgé a été condamné à trois ans de prison ferme avec maintien en détention. Un sursis de six mois a par ailleurs été révoqué. Le second a écopé d'une peine d'un an de prison ferme et six mois de sursis probatoire, avec maintien en détention également.



La femme quant à elle a été laissée libre.