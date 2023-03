Rouen. Plusieurs milliers de motards en colère défilent pour la suspension de la ZFE

Alma Dufour - et ce n'est pas la seule - pointe les "incohérences écologiques et sanitaires" de la ZFE qui, selon elle, ne cherche pas à réduire les émissions de CO2 mais seulement les émissions de particules fines. « Je me bats depuis des années, dit-elle, contre le changement climatique et ma conviction profonde est que la mise en place des ZFE de cette manière n’est pas une mesure écologique ».



Cet après-midi, à l'issue de la manifestation, les motards se sont rassemblés devant l'hôtel de ville de Rouen, sous les fenêtres du maire soocialiste, Nicolas Mayer-Rossignol, où Sébastien Jumel, député de la 6ème circonscription de Seine-Maritime, Jean-Marc Beloti, coordinateur Paris et petite couronne des motards en colère, et Alma Dufour, ont pris la parole pour redire leur opposition à cette mesure.