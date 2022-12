Rouen. Le voleur à la roulotte est reconnu à sa doudoune et sa casquette

Selon la description fournie par le témoin, l'auteur était vêtu d'une doudoune et d'une casquette et avait des écouteurs dans les oreilles. Un signalement précieux pour les équipages de la BST et de la Bac qui ont rapidement repéré le jeune homme recherché : il semblait s'intéresser à d'autres voitures en stationnement, rue Eau-de-Robec.



Les policiers ne lui ont pas donné le temps d'agir, le suspect a été interpellé et placé en garde à vue pour vol à la roulotte et dégradations.