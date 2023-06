Rouen. La valise rose dérobée dans une voiture permet de retrouver le voleur à la roulotte

Un voleur à la roulotte a été stoppé dans son élan par un équipage de la brigade anti-criminalité hier soir, mardi 20 juin, à Rouen (Seine-Maritime).



Aux alentours de 23h30, un témoin a alerté les services de police pour signaler qu'un individu semblait s'intéresser aux véhiocules en stationnement rue Stanislas-Girardin.



Dépêchés sur place par le centre d'information et de commandement (CIC) basé à l'hôtel de police, des policiers en civil, munis du signalement du suspect, ont fait des recherches dans le secteur. Ce dernier qui avait dérobé dans une Renault Clio une valise de couleur rose, a été repéré rue de Buffon. Il a été interpellé en possession de la fameuse valise et d'un appareil photo. Le mis en cause, un rouennais âgé de 20 ans a été placé en garde à vue.



La propriétaire de la Clio et victime du vol, une femme de 50 ans, a déposé plainte.