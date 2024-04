Rouen. « La sécurité des enfants n'est pas assurée » : une micro-crèche fermée pour trois mois

La responsable de la micro-crèche a été chargée d’informer les familles de cette décision et les services de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime ont été mobilisés afin de proposer aux familles concernées un accueil au sein de relais petite-enfance, dès lundi prochain.



Une contre-visite aura lieu avant toute réouverture pour s’assurer que l’ensemble des constats pointés et des mesures correctives imposées ont bien été pris en compte, précisent la préfecture et le Département, tout en prévenant : « Si tel n’était pas le cas, une fermeture définitive pourrait être prononcée ».