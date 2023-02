Rouen. Interceptés avec une tour d'ordinateur dans leur caddie volée chez Leclerc

Deux clients indélicats ont été interpellés à la sortie de l'hypermarché Leclerc au centre Saint-Sever à Rouen, après une tentative de vol à l'étalage.



Lundi 20 février, vers 16h45, deux jeunes hommes de 19 ans sont entrés dans le magasin avec un caddie, ils ont chargé une tour d'ordinateur d'une valeur de 1 190€ et quelques autres articles, en particulier des boissons, puis ont tenté de franchi les caisses sans payer. Ils ont vite été repérés par les caméras de vidéosurveillance et stoppés dans leur élan par les agents de sécurité.



Interpellés, les voleurs ont été appréhendés par la police et placés en garde à vue.



Le matériel, intact, a été restitué au magasin.