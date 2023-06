Rouen. Ils dérobent deux gros sacs dans un véhicule sous les yeux des policiers

Un équipage de la brigade anti-criminalité en surveillance dans le secteur des quais, rive droite de Rouen a repéré deux hommes dont le comportement lui a paru suspect : ils regardaient avec insistance dans les véhicules en stationnement quai Boisguilbert.



Les policiers en civil ont suivi discrètement les deux individus. Un peu plus loin, ces derniers ont alors brisé la vitre d'un Ranger Rover pour s'emparer à l'intérieur de deux gros sacs avant de prendre la fuite. Ils ont été interpellés dans la foulée. Agés de 21 et 33 ans, ils ont été placés en garde à vue pour vol à la roulotte et dégradations.