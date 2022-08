Rouen. Il roue de coups sa conjointe et menace de mort un témoin dans les jardins de l'Hôtel de Ville

Un équipage de la Compagnie d'intervention s'est immédiatement rendu sur place. En arrivant sur les lieux, l'attention des policiers a été attirée par des cris et c'est alors qu'ils ont constaté qu'un homme était en train d'asséner des coups de poing à une femme. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la compagne de l'individu, tous deux sans-domicile fixe. Le mis en cause a tenté de s'opposé à son interpellation.



Présentant des plaies et des ecchymoses au visage, la victime âgée de 31 ans a refusé d'être conduite à l'hôpital. Son conjoint, âgé de 36 ans, a été interpellé pour violences volontaires aggravées, menaces de mort et rébellion. Il a été placé en garde à vue.