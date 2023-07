Rouen. Deux hommes interpellés après des vols dans des boutiques des Docks 76

La vigilance des agents de sécurité des Docks76 à Rouen a permis de mettre en échec deux voleurs qui venaient de dérober des marchandises dans des magasins de la galerie commerçante.



En début de soirée, hier mercredi, un peu avant la fermeture des boutiques, deux individus ont été repérés par le système de vidéosurveillance après s’être introduits dans les magasins H&M et Chausséa pour y dérober des marchandises.



Les surveillants ont alerté les services de police en fournissant la description des suspects et leur direction de fuite. Rapidement sur place, les policiers ont retrouvé et interpellé vers 19h30 les deux hommes, âgés de 28 et 17 ans. Ils étaient en possession d’articles volés dans les deux magasins, pour un montant de 200€.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue.