Rouen. Des voleurs de cuivre surpris par la police sur un chantier

Deux hommes ont été interpellés jeudi en début de soirée sur le chantier d’un immeuble en rénovation, rue Antoine de Saint-Exupéry sur les hauts de Rouen (Seine-Maritime).



Peu avant 19h30, le standard de police secours a reçu un appel d’un témoin signalant la présence suspecte d’individus en train de dérober du cuivre sur un chantier.



De fait, à leur arrivée sur place, les policiers deux hommes de 19 et 29 ans en possession de câble de cuivre et de l’outillage dérobés dans l’immeuble en rénovation. Ils ont été interpellés pour vol en réunion et placés en garde à vue.