Rouen. Des policiers menacés de mort par un voleur à la roulotte en situation irrégulière

Lors de son interpellation, l’individu âgé de 19 ans et domicilié à Petit-Quevilly, s’en prend aux forces de l’ordre en les insultant et menaçant de mort.



Maîtrisé, il est finalement emmené à l’hôtel de police pour être placé en garde à vue. Toujours aussi agressif, il s’en prend cette fois au policier chargé de sa fouille et réitère des menaces de mort.



Les vérifications administratives ont permis d’établir que le jeune homme était en situation irrégulière sur le sol français.