Rouen. Au volant d'une «voiture empruntée» et sans permis il tente d'échapper à la police

Ce lundi 27 mars, dans l'après-midi, un automobiliste a attiré l'attention de policiers en voiture rue Alsace-Lorraine, à Rouen (Seine-Maritime). Le conducteur d'une Mini Cooper resdescend la rue de la République à contresens et sur les voies réservées aux bus Teor.



Les policiers font alors un appel de phares pour faire comprendre à l'automobiliste qu'il est en infraction. Ce dernier faisant semblant de ne pas comprendre, contourne lé véhicule de police par la droite, accélère et s'enfuit. Les forces de l'ordre actionnent le gyrophare et de deux-tons, tandis qu'une course-poursuite s'engage. Finalement, la Mini Cooper est perdue de vue. Les recherches se poursuivent, et quai de Paris, la voiture est à nouveau repérée dans le flot de circulation en direction de la place Saint-Paul.