Rouen. Agés de 15 et 16 ans, les braqueurs d'un bureau de tabac interpellés en flagrant délit

Ils ont 15 et 16 ans. Deux adolescents, soupçonnés d'un vol à main armée, ont été interpellés et placés en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen (Seine-Maritime).



Les faits reprochés remontent à samedi 29 avril, rue Cauchoise. Vers 18h30, deux hommes ont fait irruption dans le bureau de tabac La Civette Cauchoise et on braqué le gérant avec une arme à feu, une sorte de fusil. Le buraliste leur a alors remis un pot contenant les pourboires, soit quelques pièces en menue monnaie, avant de lancer des appels au secours qui ont mis en fuite les deux malfaiteurs, relate une source policière.