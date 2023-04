Rouen. A plus de 100 km/h sur l'avenue du Mont-Riboudet, l'automobiliste privé de son permis

Son permis lui a été retiré et il encourt une amende de 1 500 euros maximum et le retrait de six points : un conducteur a été contrôlé en grand excès de vitesse, cette nuit en agglomération de Rouen

Publié le 4 Avril 2023 à 11:22