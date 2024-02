Roué de coups et dépouillé par quatre jeunes de son âge à Saint-Étienne-du-Rouvray

Un adolescent de 15 ans a été roué de coups et dépouillé par un groupe de jeunes de son âge, mardi 20 février en fin d’après-midi à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).



La victime se trouvait dans le métro quand il a été abordé par plusieurs individus. Après lui avoir posé des questions, ces derniers l’ont emmené sous la contrainte dans un terrain vague proche de la rue de la Mare aux Daims. Là, ils s’en sont pris à lui en le frappant violemment au visage et à coups de pied sur le corps.



Les agresseurs se sont emparés du sac à dos de l’adolescent (il contenait ses papiers d’identité), lui ont dérobé son téléphone portable et ses chaussures, avant de prendre la fuite.