Rodéo et refus d’obtempérer à Évreux : deux frères condamnés à des peines de prison ferme

Présentés mardi au parquet d’Évreux, les deux frères ont été jugés en comparution immédiate. L’auteur du rodéo et du refus d’obtempérer (le plus âgé) a écopé, pour ces faits, de trois mois de prison ferme et de douze mois dont six avec sursis pour les violences envers les policiers.



Son frère, qui était venu lui prêter main forte, a été condamné à douze mois de prison, dont six mois ferme, pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique.



Tous deux ont été incarcérés à l’issue de l’audience.