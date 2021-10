Rodéo et doigt d’honneur aux policiers : la jeune femme est interpellée près de Rouen

La conductrice n’avait pas été interpellée mais son véhicule, du moins sa propriétaire avait pu être identifiée grâce aux plaques minéralogiques.



Quelques heures plus tard, les policiers s’étaient présentés à l’adresse de l’automobiliste à Sotteville. Mais ils ont fait choux blancs : la jeune femme n’habitait plus là, elle avait déménagé sans laisser d’adresse.



Les investigations ont permis néanmoins de retrouver sa trace et de la localiser, toujours à Sotteville. Elle a été invitée par les enquêteurs à se présenter le 4 octobre à l’hôtel de police. Ce qu’elle a fait.



Lors de son audition en garde à vue, elle a reconnu être l’auteure du rodéo et des doigts d’honneur. Cependant, elle a soutenu que son Audi A3 lui a été volée depuis.



Elle ressortira libre mais avec une convocation devant le tribunal judiciaire.