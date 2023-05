Rodéo automobile à Evreux : voitures confisquées et peines de travaux d'intérêt général

Une semaine jour pour jour après les faits incriminés, les mis en cause ont été jugés ce vendredi 28 avril en comparution immédiate. Le tribunal judiciaire d'Evreux a rendu la sentance tard dans la soirée : confiscation de 9 véhicules incriminés et peines de travaux d’intérêt général et amendes allant jusqu’ à 1500 € pour dix des prévenus.



Sans tarder, la préfecture de l'Eure a tenu à saluer l'action de la police et l'efficacité du travail d'enquête. « Face à ces exercices de vitesse inacceptables, qui mettent en danger les spectateurs, les services de l’État ont agi avec fermeté afin d’y mettre un terme et d’en sanctionner les auteurs », peut-on lire dans le communiqué de presse publié juste après le jugement. Et cet avertissement : « Les services de police resteront attentifs pour entraver et réprimer toute tentative de rassemblement à venir.»