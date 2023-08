Rixe entre voisins, couteau et coups de bâton à Evreux : un homme de 77 ans interpellé

Une altercation, dont l'origine reste à établir, a d'abord éclaté entre le septuagénaire et un jeune voisin. Alors qu'elle intervenait, la mère de ce dernier a été également prise à partie ainsi qu'un autre voisin. Tous ont été menacés par l'agresseur, armé d'un couteau, et frappés avec un bâton.



L'auteur des violences, qui avait 1,56 g d'alcool par litre de sang, a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été entendu quelques heures après son dégrisement. Lors de son audition, il s'est présenté comme la victime, affirmant que c'est lui qui a été pris à partie par ses voisins.



Deux des trois victimes, le fils et la mère, ont déposé plainte. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Pour l'heure, les investigations se poursuivent et le septuagénaire a été laissé libre.