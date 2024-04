Risques de crues et de submersion marine en Seine-Maritime : ce qu’il faut savoir

Dans le secteur de la Métropole Rouen Normandie, seront également fermés à la circulation à partir de 2h30 cette nuit notamment les quais bas rive droite et les trémies Corneille et Boieldieu dans les deux sens, ainsi qu’un morceau du quai Gaston-Boulet (passage par la trémie), à l'angle de la rue de Lecat.



Sur l’ensemble du secteur de Rouen à Duclair, il est possible que des routes soient partiellement inondées. Il est donc recommandé aux usagers de rester prudents dans leurs déplacements aux alentours des communes concernées, selon la préfecture.