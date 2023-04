Retraites. Concert de casseroles à Evreux pour l'allocution d'Emmannuel Macron

Faire le plus de bruit possible ! Tel était le leitmotiv des opposants à la réforme des retraites, désormais promulguée dans la foulée de la validation vendredi par le Conseil constitutionnel, qui étaient rassemblés ce lundi 17 avril à 20 heures à Evreux (Eure).



Au même moment, Emmanuel Macron prononçait une allocution à la télévision pour expliquer le bien-fondé de sa réforme et tenter, pensait-il, de désamorcer la colère. Que nenni. Une petite cinquantaine de manifestants sont venus sur le parvis de l'hôtel de ville pour se faire entendre à leur manière. Bruits de casseroles, de cornes de brume et quelques slogans ont ponctué ce rendez-vous durant la durée de l'intervention du président de la République.



« On lâchera pas l'affaire », pouvait-on lire sur la banderoles des anti-réforme qui posaient sur le perron de la mairie, ce soir.