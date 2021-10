Renault-Flins : l’usine des Yvelines fermera plus de trois semaines à la fin de l’année

Le Comité social et économique (CSE) de l’usine Renault à Flins-sur-Seine (Yvelines) s’est réuni ce jeudi 28 octobre pour faire le point sur les résultats commerciaux et sur l’activité de l’usine.



Plusieurs annonces ont été faites à cette occasion, en particulier celle de la fermeture de l’usine entre le jeudi 23 décembre 2021 en fin d’équipe et le lundi 17 janvier 2022 au matin.