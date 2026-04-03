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Refus d’obtempérer et conduite en état d’ivresse à Elbeuf : un homme interpellé après une course-poursuite

SEINE-MARITIME


Vendredi 3 Avril 2026 - 18:53

Dans la nuit du vendredi 3 avril, vers 2h45, une intervention policière a été déclenchée à Elbeuf après un refus d’obtempérer suivi d’une conduite dangereuse à vive allure.




Illustration Adobe Stock
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Les faits débutent au niveau de la rue du Puchot, à Elbeuf, où des policiers aperçoivent un véhicule arrivant à grande vitesse depuis la rue Anatole France. Suspectant un comportement à risque, ils font demi-tour afin de procéder à un contrôle. Mais le conducteur refuse de s’arrêter et prend la fuite.

Course-poursuite

S’engage alors une course-poursuite à travers plusieurs axes de la commune. Le véhicule emprunte notamment la rue Augustin-Henri, franchit un feu rouge, puis circule à vive allure rue Jean Jaurès. Arrivé place François Mitterrand, le fuyard négocie le rond-point à grande vitesse avant de poursuivre sa route rue du Général de Gaulle, où il franchit un stop sans s’arrêter.

La fuite se poursuit jusque sur la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, rue de la République, où le conducteur continue de multiplier les infractions au code de la route, toujours à une vitesse excessive. Pour des raisons de sécurité, les policiers maintiennent leurs distances et finissent par perdre le véhicule de vue.

Conducteur et passager alcoolisés

Quelques instants plus tard, ils parviennent à le localiser de nouveau dans le secteur de la rue Jean Jaurès. Le chauffard poursuit sa route avant de ralentir et de se stationner rue des Traités, à Elbeuf.
À l’arrêt du véhicule, le passager, âgé de 22 ans, sort immédiatement. Présentant des signes manifestes d’ivresse, il est interpellé et placé en état d’ivresse publique et manifeste.

Le conducteur, un homme de 44 ans correspondant à la description initiale, est également interpellé. Lui aussi présente des signes d’alcoolisation. Soumis à un contrôle à l’éthylomètre, il affiche un taux de 0,96 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Placé en garde à vue, l’automobiliste devra répondre de plusieurs infractions, dont refus d’obtempérer et conduite sous l’emprise de l’alcool. Son permis de conduire a été immédiatement retenu et le véhicule placé en fourrière.



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