Refus d’obtempérer et conduite en état d’ivresse à Elbeuf : un homme interpellé après une course-poursuite

SEINE-MARITIME

Dans la nuit du vendredi 3 avril, vers 2h45, une intervention policière a été déclenchée à Elbeuf après un refus d’obtempérer suivi d’une conduite dangereuse à vive allure.