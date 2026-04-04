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A13 : une voiture en feu à hauteur de Sotteville-sous-le-Val, circulation perturbée

SEINE-MARITIME


Samedi 4 Avril 2026 - 14:01

La circulation en direction de Caen est fortement perturbée ce samedi après-midi sur l'autoroute A13. En cause, un feu de véhicule à hauteur de Sotteville-sous-le-Val, en Seine-Maritime.




Illustration Adobe Stock
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Un incendie de véhicule léger s’est déclaré sur l’autoroute A13, dans le sens Paris vers Caen, à hauteur de Sotteville-sous-le-Val (Seine-Maritime).

L’intervention, qui a eu lieu ce samedi en début d’après midi, a nécessité l’engagement de trois engins et de dix sapeurs-pompiers. Les équipes de la SAPN et de la gendarmerie étaient également en cours d’acheminement afin de sécuriser la zone et gérer la circulation. Aucune victime n'est à déplorer, précise le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).

Appel à la prudence

Le secteur reste sensible le temps de l’intervention. Les usagers sont invités à éviter la zone et à redoubler de vigilance à l’approche de l’incident, où des ralentissements sont signalés sur plusieurs kilomètres en amont.
 

La circulation est fortement ralentie sur plusieurs kilomètres en direction de Caen -
La circulation est fortement ralentie sur plusieurs kilomètres en direction de Caen -



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