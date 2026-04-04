A13 : une voiture en feu à hauteur de Sotteville-sous-le-Val, circulation perturbée

Un incendie de véhicule léger s’est déclaré sur l’autoroute A13, dans le sens Paris vers Caen, à hauteur de Sotteville-sous-le-Val (Seine-Maritime).



L’intervention, qui a eu lieu ce samedi en début d’après midi, a nécessité l’engagement de trois engins et de dix sapeurs-pompiers. Les équipes de la SAPN et de la gendarmerie étaient également en cours d’acheminement afin de sécuriser la zone et gérer la circulation. Aucune victime n'est à déplorer, précise le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).