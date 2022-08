Refus d'obtempérer à Rouen : un conducteur sans permis prend d'énormes risques pour échapper à la police

Suivie à distance, par sécurité, par les policiers, la Clio percute un autre plot et et manque d'emboutir une Renault Modus, avant de prendre la direction du pont Corneille où elle se retrouve bloquée dans le flux de circulation.



Un équipage de la compagnie d'intervention qui arrive en sens inverse aperçoit le véhicule et se met en position de l'intercepter. En vain : la Clio traverse un terre-plein et finit sa course dans un bus de la TCAR arrêté à un feu rouge.