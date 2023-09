Refus d'obtempérer à Evreux : un chauffard emboutit deux véhicules et fait cinq victimes, dont trois enfants

Arrivés sur les lieux, les policiers appellent les sapeurs-pompiers afin de prendre en charge les victimes de l'accident : une femme de 60 ans et sa petite fille de 5 ans et une autre femme (blessée, elle sera transportée à l'hôpital) avec ses jumelles de 8 mois.



Une sacoche est retrouvée sur place : elle appartient à l'individu en fuite. Des produits stupéfiants sont notamment découverts à l'intérieur : 1,5 g de résine de cannabis et 4,5 g d'herbe de cannabis.



Activement recherché, le chauffard, âgé de 27 ans, sera repéré le lendemain, mardi 5 septembre, vers 17 heures, dans un café de l'esplanade Rolland-Plaisance à La Madeleine. Il est interpellé en, douceur par des équipages du groupe de sécurité de proximité (GSP) et de la BAC. Lors de son audition en garde à vue, il a reconnu l'intégralité des faits . Des faits pour lesquels il devrait être jugé ce jeudi après-midi.