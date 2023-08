Réfugié au sous-sol, un couple grièvement blessé dans l’incendie de sa maison près de Rouen

A leur arrivée, les secours ont constaté qu’un matelas était en train de brûler au rez-de-chaussée et que les deux occupants s’étaient réfugiés dans le sous-sol. Il s’agit d’un homme de 48 ans et d’une femme de 38 ans, tous deux gravement intoxiqués et brûlés, ils ont été transportés médicalisés vers l'hopital de Percy, à Clamart (Hauts-de-Seine).



Le sinistre a été éteint au moyen d’une lance à incendie.