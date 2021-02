Reconstruit à Bourneville-Sainte-Croix, le collège Louise-Michel sera opérationnel début 2023

« En plus de locaux neufs, nous mettons un point d'honneur à verdir les collèges que nous reconstruisons. Ainsi, nous faisons d'une pierre, deux coups : un établissement neuf pour les élèves et un geste pour l'environnement, avec des bâtiments responsables », a souligné Pascal Lehongre, président du Département, lors du lancement du chantier, vendredi.



Ce nouveau collège sera également doté d'une gare routière d'une capacité de 77 places (visiteurs et utilisateurs), 3 places de dépose-minute et de 14 bus. L'aménagement de cette desserte, d'un montant global de 1.445M€, sera financée par le Département à hauteur de 33.33% et par la Codecom Roumois-Seine, à hauteur de 66.67%.



Elèves et personnels devraient prendre possession des lieux d'ici début 2023.