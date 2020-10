Réaménagement de l’aire de camping-car de Saint-André de l’Eure : 3 places supplémentaires

La capacité de stationnement de l’aire de camping-car de Saint-André de l’Eure (Eure) va passer de 6 à 9 places. Des travaux de réaménagement seront réalisés par les services de l’agglomération Evreux Portes de Normandie (EPN) à compter du mercredi 25 novembre pour une durée de quatre mois, en plusieurs phases.



Il est également prévu la mise en place de bornes électriques ainsi que d’un contrôle d’accès au moyen d’une barrière et d’une borne de paiement.



Les 9 places de stationnement seront effectives et gratuites pour la fin décembre, avant l’installation de la barrière et borne d’entrée début 2021.



Durant la période des travaux, les campings caristes seront orientés vers l’aire de camping-car d’Evreux, située 3 rue du pré Margot, derrière le Palais des Congrès (+d’infos: https://campingcarpark.com).