Rave-party illégale à Grand-Quevilly : camions saisis, verbalisations, gardes à vue

Pour autant, les forces de l'ordre ont été réquisitionnées pour effectuer des contrôles durant les deux jours de ce rassemblement. C'est ainsi que 473 contraventions de 135 € chacune ont été dressées pour non respect de l'arrêté préfectoral ainsi que 173 verbalisations pour des véhicules mal stationnés.



En outre, deux camions de 19 tonnes ont été saisis : ils transportaient du matériel de sonorisation et un groupe électrogène et deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour outrage et rébellion.