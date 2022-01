Rafales de vent : une quarantaine de sorties pour les pompiers de Seine-Maritime et de l’Eure

Les sapeurs pompiers de Seine-Maritime annoncent avoir effectué une trentaine d'interventions liées aux évènements climatiques entre hier samedi et ce dimanche matin.



La plupart des sorties ont concerné des chutes d'arbre ou de branches et des déposes de matériaux divers en toiture.



De forts coups de vent localisées sur le secteur du Havre ont généré quelques interventions localisées.



Par précaution, l’accès et le stationnement sur la digue Nord ont été interdits temporairement par arrêté municipal pour tout ce week-end.



Aucune victime n’est à déplorer.